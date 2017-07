Hogenkamp wil vaste waarde in top honderd worden

"We hebben in de eerste drie maanden van het jaar, toen ik een blessure had en niet kon spelen, heel hard gewerkt, waardoor ik een betere speelster ben geworden", aldus Hogenkamp in Londen voor de camera van NUsport.

De 25-jarige Doetinchemse brak in het gravelseizoen met twee challengeroverwinningen de ban en kwam in juni voor het eerst in haar loopbaan de top honderd binnen. Op Roland Garros bereikte ze de tweede ronde na een overwinning op voormalig nummer één van de wereld Jelena Jankovic.

"Het doel op de korte termijn is om directe plaatsing voor de US Open af te dwingen. Daarvoor kan ik, als ik er vroeg uitlig op Wimbledon, eventueel volgende week nog een challenger spelen. Voor de lange termijn wil ik vast in de top honderd staan."

Brengle

Hogenkamp, die zegt graag op gras te spelen, neemt het maandag op de openingsdag van Wimbledon op tegen Madison Brengle, de nummer 94 van de wereld.

"Op papier had het zeker slechter gekund", stelt Hogenkamp, die negen plekken lager staat op de wereldranglijst dan de Amerikaanse. "Maar ik sta wel 2-0 achter tegen haar in onderlinge ontmoetingen. Vorig jaar verloor ik close van haar op Rosmalen. Ze vindt gras wel prettig met haar vlakke slagen, dus ik moet opletten."

De nummer twee van Nederland zegt haar ervaring van twee jaar geleden op Wimbledon, toen ze als qualifier een rondje overleefde en tegenover Maria Sharapova stond, goed te kunnen meenemen. "Ondanks dat ik toen prima begon en in de eerste set wat kansen kreeg, ging het in de tweede set te hard. Ik denk dat ik nu weet dat ik het wat langer zal moeten volhouden."

Hogenkamp is de enige Nederlandse die op de eerste dag in actie komt in het enkelspel. De andere twee Nederlanders, Kiki Bertens en Robin Haase, spelen dinsdag hun eerste partij.