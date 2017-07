Federer denkt dat overslaan Roland Garros goed uitpakt op Wimbledon

"Ik had het gevoel dat elk resultaat in Parijs, behalve het toernooi winnen, mijn kansen zou verkleinen op Wimbledon", aldus Federer zaterdag op zijn persconferentie voorafgaand aan het derde Grand Slam-toernooi van het jaar in Londen.

"Maar ik was klaar om te spelen in Parijs. Het deed me pijn om me terug te trekken. Het was de eerste keer dat ik een Grand Slam oversloeg, terwijl ik eigenlijk honderd procent fit was. Ik heb er uiteindelijk geen spijt van."

De zevenvoudig winnaar van Wimbledon geeft toe dat het een gok was om het hele gravelseizoen over te slaan en drie maanden niet in actie te komen.

"Dat is natuurlijk niet ideaal. Ik wist dat ik aan de ene kant in ieder geval fris was voor Wimbledon. Maar ik had wel heel weinig wedstrijden gespeeld. Ik denk dat het voor de rest van het seizoen goed kan uitpakken."

Knie

De 35-jarige Federer, die de titel op het gras in Londen voor het laatste pakte in 2012, keek tijdens zijn perspraatje ook nog even terug op zijn verloren halvefinalepartij van vorig jaar tegen Milos Raonic, waarin hij in de vierde set onderuit ging en zijn knie leek te blesseren. Vervolgens kwam hij het hele seizoen niet meer in actie.

"Voor de duidelijkheid: die val had niets te maken met mijn knie. Die was het hele grasseizoen al slecht. Eerst dacht ik dat ik een of twee maanden zou moeten rusten, maar het werden er vier. Ook daar heb ik geen spijt van", zei Federer, die dit jaar na zijn rentree prompt de Australian Open won en zijn eerste Grand Slam pakte in vijf jaar.

Favorieten

Voor Federer zijn de vier mannen die Wimbledon sinds 2003 hebben gedomineerd dit jaar weer topfavorieten voor de titel: Federer zelf, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray.

"Allevier nemen we ons eigen kleine verhaal mee. Ik heb weinig gespeeld, Rafa komt direct van het gravel, waar hij geweldig heeft gespeeld, Andy is misschien niet helemaal fit en Novak heeft een minder seizoen maar wel Eastbourne gewonnen. Ik denk dat we er allemaal weer staan."

Federer speelt dinsdag zijn eerste partij tegen de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov. Van de 'Big Four' komen maandag, op de openingsdag van Wimbledon, Rafael Nadal en Andy Murray in actie.