Djokovic kent met eindzege in Eastbourne goede generale voor Wimbledon

Djokovic rekende op het gras in het zuiden van Engeland in de finale in twee sets af met de Fransman Gaël Monfils: 6-3 en 6-4.

Djokovic nam voor het eerst sinds 2010 deel aan een grastoernooi tussen Roland Garros en Wimbledon. Hij had zich niet ingeschreven voor het evenement, maar accepteerde vorige week alsnog een wildcard voor het Aegon International.

Het is voor Djokovic pas zijn tweede eindzege van het jaar. Hij verdedigde in januari op het ATP-toernooi van Doha met succes zijn titel door in de eindstrijd af te rekenen met Andy Murray.

Klizan

Djokovic kende vervolgens een aantal stroeve maanden. Hij werd op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld en kwam op Roland Garros niet verder dan de kwartfinales.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar gaat vanaf maandag op jacht naar zijn derde titel op Wimbledon. Hij was eerder in 2011, 2014 en 2015 de sterkste op het heilige gras in Londen.

Djokovic werd vrijdag bij de loting voor de eerste ronde van het derde Grand Slam-toernooi van het jaar gekoppeld aan de Slowaak Martin Klizan.

Pliskova

Bij de vrouwen mocht Karolina Pliskova zich de beste noemen in Eastbourne. De Tsjechische mondiale nummer drie zette in de finale de Deense Caroline Wozniacki met twee keer 6-4 opzij.

Voor Pliskova is het alweer haar derde eindzege van het jaar. Ze ging ook al in Doha en Brisbane met de hoofdprijs aan de haal.

Vorige maand bereikte Pliskova de halve eindstrijd op Roland Garros. De Roemeense Simona Halep hield haar toen uit de finale.

Op Wimbledon begint Pliskova met een partij tegen de Russische Evgenia Rodina. Ze reikte op 'The Championships' nog nooit verder dan de tweede ronde.