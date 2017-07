Bertens gaat minimaal voor derde ronde op Wimbledon

"Misschien zou ik nu ook wel voor een derde ronde tekenen, maar natuurlijk wil je altijd meer", zegt Bertens, die dinsdag in de eerste ronde de Roemeense Sorana Cirstea treft, voor de camera van NUsport.

De nummer 24 van de wereld kende geen succesvolle voorbereiding op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. In Rosmalen was Andrea Petkovic al in de eerste ronde te sterk en de week erna moest Bertens op Mallorca opgeven met een achillespeesblessure.

"Het is balen dat ik op Mallorca weggleed en ook niet doorkon. Gelukkig bleek het uiteindelijk alleen een verrekking en kon ik na vier, vijf dagen weer volle bak gaan. Ik voel me nu fysiek goed."

Grastennis

Bertens houdt in het achterhoofd dat ze vorig jaar, nadat ze de halve finale bereikte op Roland Garros en geblesseerd raakte, zonder voorbereiding twee rondes doorkwam op Wimbledon.

"Toen keken we het ook het ronde voor ronde aan en speelde ik uiteindelijk prima tennis op Wimbledon", aldus de 25-jarige Wateringse, die gras nog steeds haar minst favoriete ondergrond noemt. "Dat is ook wel een beetje mentaal. Ik moet gewoon aanvallend spelen en niet twijfelen."

Bertens is blij dat ze nog steeds de status heeft van geplaatste speelster en mikt in het tweede deel van het seizoen op een hoger doel dan de negentiende plek op de wereldranglijst, waar ze eerder dit jaar terug te vinden was.

"Ik denk nog steeds dat ik die ranking kan verbeteren, anders kan ik nu net zo goed stoppen. Het is iets waar ik voor wil gaan. Vorig jaar heb ik de rest van het jaar niet meer zo goed gespeeld, dus ik heb ook weinig punten te verdedigen. Hopelijk kan ik nu een beter tweede deel van het seizoen draaien."

Cirstea

Met Cirstea treft Bertens een speelster van wie ze alle drie de voorgaande ontmoetingen verloor. De 27-jarige Roemeense is de nummer 63 van de wereld.

"Cirstea is een moeilijke tegenstandster. Ze heeft al in de top dertig gestaan en speelt aanvallend, wat ik lastig vind. Ik zal zelf ook moeten aanvallen. Daar zijn we de laatste dagen goed op aan het trainen."

Als Bertens Cirstea verslaat dan wacht in de tweede ronde de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands of Magda Linette uit Polen. In de derde ronde kan de Nederlandse voor het eerst een geplaatste speelster treffen en dat is Garbine Muguruza, de Spaanse nummer vijftien van de wereld.

Bertens is niet de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi. Richel Hogenkamp komt maandag in actie tegen de Amerikaanse Ashley Barty.