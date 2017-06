Coach Lendl maakt zich geen zorgen over fysieke gesteldheid Murray

"Als de weersomstandigheden goed zijn, dan zal Andy vrijdag trainen", geeft Lendl te kennen.

De 57-jarige Tsjech heeft er alle vertrouwen in dat Murray vanaf komende maandag zijn titel op het Londense Grand Slam-toernooi met verve kan verdedigen.

"Ik maak me helemaal geen zorgen. De voorbereiding ging prima. Andy raakt de ballen goed op de training. Dat was in de weken voor Roland Garros wel anders."

Verraderlijk

Dat Murray onlangs op het ATP-toernooi van Queen's zijn eerste en tot dusver enige partij van het seizoen op gras verloor van de Australiër Jordan Thompson, zegt Lendl weinig.

"Ach, die nederlaag heeft me niet verrast. Je eerste wedstrijd op gras is altijd verraderlijk. De speler die Andy geklopt heeft, had al duels op gras gespeeld. Die spelers voelen zich dan iets comfortabeler. Dat is steeds hetzelfde liedje."

Murray is sowieso aan een stroef jaar bezig. Hij werd op de Australian Open al in de vierde ronde uitgeschakeld en kwam op Roland Garros niet verder dan de halve finales.

De drievoudig Grand Slam-winnaar wist vooralsnog alleen het ATP-toernooi van Dubai op zijn naam te schrijven.