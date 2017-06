Venus Williams betrokken bij dodelijk auto-ongeluk

De politie van Palm Beach Gardens in Florida bevestigde donderdag in Amerikaanse media, waaronder de New York Times, dat de 37-jarige Williams op 9 juni betrokken was bij het ongeval.

De winnares van zeven Grand Slam-titels was enkele dagen daarvoor uitgeschakeld op Roland Garros. Over de toedracht van het ongeluk wil de politie niets zeggen.

Volgens haar advocaat heeft Williams geen boete gekregen en is er ook geen aanklacht tegen haar ingediend.

De zus van de zwangere Serena Williams, 23-voudig Grand Slam-kampioene, wordt eind deze week in Londen verwacht voor Wimbledon. Venus was vijf keer de beste op het 'heilige' gras in Londen, voor het laatst in 2008.