Haase ook op grastoernooi van Eastbourne onderuit tegen Medvedev

De partij was woensdag wegens de regen gestaakt bij een 4-3 voorsprong voor Haase.

De kopman van het Nederlandse tennis toonde in de eerste set zijn goede vorm. Hij brak in de vijfde game de service van Medvedev en deed dat ook in de volgende servicebeurt van de nummer 52 van de ATP-ranking.

Ondanks een rebreak wist Haase daardoor het eerste bedrijf te pakken. Daarna ging het mis. Hij werd al snel gebroken en wist in twee sets slechts drie games te pakken, en gaf zo in een kleine drie kwartier zijn voorsprong weg.

Eerder deze maand ging Haase ook al in de eerste ronde van de Ricoh Open in drie sets onderuit tegen Medvedev.

Vorige week plaatste Haase zich nog knap voor de kwartfinales in Halle. Hij schakelde daar in de tweede ronde op overtuigende wijze Dominic Thiem, de mondiale nummer acht, uit.

Met zijn goede prestaties bereikte Haase de 38e plaats op de wereldranglijst. De laatste keer dat hij hoger stond genoteerd was in juli 2012, toen de rechtshandige speler terug te vinden was op de 33e positie.

Djokovic

Novak Djokovic schaarde zich bij de laatste vier in Eastbourne. De nummer één van de plaatsingslijst bij het voorbereidingstoernooi op Wimbledon versloeg in de kwartfinales met enige moeite de Amerikaan Donald Young: 6-2 en 7-6 (9). In de tweede set overleefde Djokovic een setpunt.

Djokovic, die op Wimbledon weer zal worden bijgestaan André Agassi, had in de eerste set geen problemen met Young, de nummer 47 van de wereldranglijst. Na eerdere breakkansen maakte de Serviër het verschil vanaf 2-2 en liep direct uit naar setwinst.

De tweede set werd veel meer een wedstrijd en gaven beide spelers weinig op elkaar toe. Young pakte de eerste game van Djokovic af en serveerde voor de set op 5-4. De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar kwam echter terug en dwong een tiebreak af waarin Djokovic de sterkste bleek.

Het was voor Djokovic de tweede zege op gras. De eerste ronde in Eastbourne mocht hij overslaan vanwege een bye en in de tweede ronde versloeg hij de Canadees Vasek Pospisil (6-4 en 6-3).

Op Wimbledon volgende week is Djokovic als tweede geplaatst.