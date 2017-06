Finales Davis Cup en Fed Cup vanaf 2018 op dezelfde locatie

Op dit moment worden de finales van de Davis Cup en de Fed Cup in één van de twee landen gespeeld die in de eindstrijd staan. Vanaf 2018 worden die partijen allemaal in Genève afgewerkt, voor een periode van drie jaar.

De veranderingen in het toernooi moeten nog wel worden bekrachtigd. Dat gaat normaal gesproken gebeuren op een algemene ledenvergadering van de ITF in augustus in Vietnam.

"Verandering is noodzakelijk om de potentie van deze iconische en historische competities volledig te benutten", zegt ITF-voorzitter David Haggerty woensdag in een statement.

Hardcourt

De tennisbond gaf Genève de voorkeur boven Kopenhagen, Istanbul, Miami, Turijn en het Chinese Wuhan. Er wordt gespeeld in een hal waar 18.000 toeschouwers in kunnen. De ondergrond is hardcourt.

De ITF maakte eerder deze maand al bekend dat er in het enkelspel van de Davis Cup vanaf volgend jaar nog maar om twee gewonnen sets wordt gespeeld. Alleen in het dubbelspel gaat het vanaf 2018 nog om drie gewonnen sets.

De Nederlandse mannen strijden in september om een plek in de Wereldgroep. De equipe van captain Paul Haarhuis staat dan in Den Haag tegenover Tsjechië. Het Fed Cup-team van Nederland is voor 2018 al zeker van een plek in de Wereldgroep.