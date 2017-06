Djokovic en Halep boeken overwinning in Eastbourne

Het was voor Djokovic zijn eerste wedstrijd op gras van dit jaar. Hij nam vorige week een wildcard aan van de organisatie.

Djokovic had als nummer één van de plaatsingslijst een bye in de eerste ronde. Hij treft nu de winnaar van het Amerikaanse onderonsje tussen Donald Young en Jaren Donaldson.

Het toernooi van Eastbourne geld als laatste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat maandag begint.

De 30-jarige Serviër hoopt zich bij het Grand Slam-toernooi in Londen te revancheren voor zijn matige jaar tot nu toe. Zowel bij de Australian Open als op Roland Garros werd de mondiale nummer vier al voor de halve finales uitgeschakeld.

Sinds 2010 speelde drievoudig Wimbledon-winnaar Djokovic geen officiële toernooien in de weken voor Wimbledon.

Halep

Halep versloeg in de tweede ronde van het toernooi in Eastbourne de Chinese qualifier Ying-Ying Duan in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-2.

De 25-jarige Roemeense, die verliezend finaliste was op Roland Garros eerder deze maand, had zich kortgeleden met een enkelblessure teruggetrokken op het grastoernooi van Birmingham. Daarop accepteerde ze een wildcard voor de Aegon International in Eastbourne.

Bij de vrouwen is het grastoernooi in Eastbourne zwaar bezet met naast Halep, die tweede staat op de WTA-ranking, onder anderen de nummer één van de wereld Angelique Kerber, Karolina Pliskova en titelverdedigster Dominika Cibulkova.