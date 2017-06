Rus, Lemoine en Kerkhove onderuit in eerste voorronde Wimbledon

Rus moest op het gras in drie sets haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 2-6, 7-6 (9) en 6-2.

De 26-jarige Nederlandse liet in de tweede set een wedstrijdpunt onbenut. Na een kleine drie uur spelen serveerde Buzarnescu de partij uit.

In de eerste set leek er nog weinig aan de hand voor Rus, de huidige nummer 156 van de wereldranglijst. Ze ging twee keer door de opslag van de Roemeense nummer 213 van de wereld en pakte de set met 6-2.

In de tweede set moest een lange tiebreak de beslissing brengen. Die ging met 11-9 naar de Roemeense. Buzarnescu pakte in de derde set een break op 1-1 en won op 4-2 nog een servicegame van de Nederlandse. Op 5-2 serveerde ze de partij uit.

Lemoine

De Chinese Lin Zhu met 6-3 en 7-5 te sterk voor Lemoine. Kerkhove redde het niet tegen Kaia Kanepi uit Estland: 6-1 en 7-5.

De 25-jarige Lemoine wist zich eerder dit jaar op Roland Garros voor het eerst te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Op het gravel in Parijs strandde ze in de eerste ronde.

Die prestatie kon ze op het gras in Londen geen vervolg geven. Tegen Zhu bleek Lemoine een maatje te klein.

Dinsdag werd de partij wegens regen bij een stand van 3-3 in de eerste set gestaakt. Woensdag verloor Lemoine de eerste drie games op rij en daarmee de eerste set. In het tweede bedrijf maakte ze het Zhu lastiger, maar ook die set won de Chinese met klein verschil.

Lemoine staart 148e op de wereldranglijst, Zhu is de mondiale nummer 113.

Kerkhove

Kerkhove redde het voor het derde jaar op rij niet in de eerste kwalificatieronde in Londen. De mondiale nummer 199 pakte in de eerste set slechts één game tegen Kanepi, die afgezakt is naar plaats 544 op de wereldranglijst. Ooit was de 32-jarige speelster uit Estland de mondiale nummer 15.

In het tweede bedrijf wist Kerkhove langer bij te blijven, maar na anderhalf uur spelen besliste Kanepi de partij toch in haar voordeel. De partij werd in de tweede set onderbroken vanwege de regen.

Door de nederlagen van Rus, Lemoine en Kerkhove zijn alle Nederlandse deelnemers aan de kwalificaties in het enkelspel uitgeschakeld. Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Haase

Bij de mannen is Robin Haase rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Er doen geen Nederlandse mannen mee aan de kwalificatie.

Maandag begint het hoofdtoerooi van Wimbledon, waar Andy Murray titelverdediger is bij de mannen. Serena Williams, die vorig jaar bij de vrouwen won, ontbreekt vanwege haar zwangerschap.