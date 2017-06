Paolo Maldini (49) verliest bij debuut als tennisser van Nederlander Pel

De 25-jarige Pel en zijn Poolse dubbelpartner Tomasz Bednarek wonnen de eersterondepartij met 6-1 en 6-1. De inmiddels 49-jarige Maldini speelde samen met zijn drie jaar jongere landgenoot Stefano Landonio.

Met Landonio, die zelf nooit verder kwam dan de 975e plaats op de wereldranglijst, had Maldini een wildcard gekregen voor het toernooi in Milaan. Bij de partij in de eerste ronde was onder anderen Clarence Seedorf aanwezig als toeschouwer.

Maldini beëindigde acht jaar geleden zijn loopbaan als profvoetballer. De verdediger speelde van 1985 tot en met 2009 voor AC Milan, waar hij uitgroeide tot clublegende.

In totaal kwam hij in 902 officiële wedstrijden in actie voor de Italiaanse club, waarmee hij vijf keer de Europa Cup I/Champions League won en zeven keer landskampioen werd.

Ook speelde Maldini 126 interlands voor Italië. Met 'La Squadra Azzurra' bereikte hij in 1994 de finale van het WK en haalde hij in 2000 de eindstrijd van het EK. Maldini begon na zijn carrière als profvoetballer direct met tennissen.