Serena Williams hekelt 'ongefundeerde' uitspraak McEnroe

McEnroe noemde Williams maandag "de beste tennisster aller tijden". "Maar als ze in het mannencircuit zou spelen, zou ze ergens rond de zevenhonderdste plaats op de wereldranglijst staan", voegde de 58-jarige Amerikaan daaraan toe.

Williams, wiens tenniscarrière tijdelijk stilligt omdat ze zwanger is, reageerde op Twitter op de woorden van McEnroe. "Beste John, ik aanbid en respecteer jou, maar betrek me alsjeblieft niet in je ongefundeerde statements. Ze zijn niet op feiten gebaseerd", schrijft Williams.

"Ik heb nog nooit tegen iemand gespeeld die op zo'n positie staat en daar heb ik ook geen tijd voor. Respecteer mij en mijn privé-leven. Ik probeer een baby te krijgen. Dag meneer."

23 Grand Slam-titels

De 35-jarige Williams is doordat ze al maanden niet gespeeld heeft afgezakt naar de vierde plaats op de wereldranglijst. In januari won ze, terwijl ze al zwanger was, nog wel de Australian Open.

De titel in Melbourne was de 23e eindzege van Williams op een Grand Slam-toernooi. De Amerikaanse, die in 2002 voor het eerst de nummer één van de wereld was, wil na de bevalling haar loopbaan vervolgen.