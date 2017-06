Haase verslaat Mahut in eerste ronde grastoernooi Eastbourne

Voor Haase was zijn overwinning op Mahut zijn derde van het grasseizoen. Vorige week haalde hij in het Duitse Halle knap de kwartfinales en een week eerder vloog hij er bij de Ricoh Open in Rosmalen meteen uit.

In de tweede ronde in Eastbourne treft Haase de Amerikaan Sam Querrey of de Rus Daniil Medvedev. De 21-jarige Medvedev, nummer 52 van de wereld, was in Rosmalen nog te sterk voor Haase.

Eastbourne, dat in het zuiden van Engeland ligt, is het laatste toernooi van Haase, voordat maandag Wimbledon begint. De afgelopen drie jaar haalde de Nederlander de tweede ronde op het gras in Londen. Momenteel is Haase de mondiale nummer 38, zijn hoogste ranking sinds 2012 toen hij 33e stond.

Baseline

De partij tussen Haase en Mahut duurde maandag een uur en 42 minuten. In de eerste set wist de 35-jarige Fransman, nummer 76 van de wereld, Haase een keer te breken, maar de Hagenaar stelde daar twee breaks tegenover en won de set met 6-4.

Mahut kwam in de tweede set beter voor de dag. Zonder breaks ging het gelijk op en bij 5-4 was er zelfs een setpoint voor Mahut. Er volgde een rally, waarbij Haase ontsnapte met een volley op de baseline. In de tiebreak stelde Haase vervolgens de winst veilig (7-6).