Federer pakt ten koste van Zverev negende eindzege in Halle

De 35-jarige Zwitser rekende in de finale in twee sets af met de vijftien jaar jongere Duitser Alexander Zverev: 6-1 en 6-3. De eenzijdige partij nam slechts 53 minuten in beslag. Federer was eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 en 2015 de sterkste op het Gerry Weber Open.

Federer heeft nu 92 toernooizeges op zijn palmares staan. Vier daarvan veroverde hij in 2017. Begin dit jaar toonde 'King Roger' zich de beste op de Australian Open, gevolgd door winst in Indian Wells in maart en Miami in april.

De achttienvoudig Grand Slam-winnaar verloor vorig jaar nog in de halve eindstrijd in Halle van Zverev, maar had zondag geen kind aan het toptalent.

Wimbledon

Federer pakte in de eerste set tot drie keer toe de service van Zverev af en trok het bedrijf in ruim twintig minuten naar zich toe. In de tweede set kreeg Federer iets meer tegenstand van Zverev, maar hij kwam geen enkel moment serieus in de problemen.

Bij 1-1 sloeg Federer voor de eerste keer toe op de opslag van Zverev en hij deed dat bij 3-1 opnieuw, waarna het twee games later op zijn eerste matchpoint gelijk raak was.

Federer kende door de eindzege een perfecte voorbereiding op Wimbledon, waar hij vanaf 3 juli op jacht gaat naar zijn eerste eindzege sinds 2012 en zijn achtste in totaal.