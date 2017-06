Federer denkt dat hij anders moet spelen in finale tegen toptalent Zverev

De achtvoudig winnaar op het gras in Duitsland versloeg Karen Khachanov in twee sets, maar moest in de tweede set bij een 6-5 achterstand wel twee setpoints wegwerken.

"Ik ben blij dat ik er in ben blijven hangen, het had net zo goed een derde set kunnen worden. Ik speelde een goede partij, maar had vandaag ook een paar zwakke momentjes", aldus de 35-jarige Zwitser tegenover Tennistv.

Federer, die vorige week in Stuttgart na een rentree van drie maanden verloor van Tommy Haas, heeft het gevoel dat hij in Halle steeds beter in zijn spel komt.

"Over het algemeen ben ik tevreden over mijn niveau. De eerste drie rondes waren goed. Hopelijk kan ik mijn niveau weer wat omhoog krijgen in de finale."

Zverev

De 18-voudig Grand Slam-kampioen speelt in de finale tegen toptalent Alexander Zverev, de man die hem vorig jaar verrassend versloeg in de halve finale in Halle.

Federer: "Zverev doet een aantal dingen heel erg goed. Hij heeft een geweldige service en backhand, hij is nog jong, dus heeft op een bepaalde manier niets te verliezen."

"Hij heeft hier ook nog eens het thuisvoordeel. Vorig jaar verloor ik van hem in drie sets, dus ik zal nu wat anders moeten doen."

Federer en Zverev staan om 13.00 uur tegenover elkaar in de finale van het Gerry Weber Open.