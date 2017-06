Federer voor elfde keer naar finale ATP-toernooi Halle

De 35-jarige Federer versloeg in de halve eindstrijd van het Gerry Weber Open de Rus Karen Khatchanov in twee sets: 6-4 en 7-6 (5).

De Zwitser benutte na 1 uur en 25 minuten zijn eerste wedstrijdpunt en kan daardoor zondag op jacht naar zijn negende titel in Halle.

Federer moet dan wel de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Richard Gasquet verslaan. De Duitser en de Fransman spelen later op zaterdag tegen elkaar.

Queen's

Marin Cilic is de eerste finalist bij het ATP-toernooi van Queen's, een van de andere voorbereidingstoernooien op Wimbledon.

De als vierde geplaatste Kroaat rekende in Londen in twee uur en een kwartier af met de ongeplaatste Luxemburger Gilles Müller: 6-3, 5-7 en 6-4.

Cilic neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Spanjaard Feliciano Lopez.

Kvitova

Ashleigh Barty staat zondag in de finale van het WTA-toernooi in Birmingham. De ongeplaatste Australische verraste op het Engelse gras in de halve eindstrijd de Spaanse gravelspecialiste Garbiñe Muguruza: 3-6, 6-4 en 6-3.

Barty won eerder dit jaar in Kuala Lumpur haar eerste en vooralsnog enige WTA-toernooi. Ze stuit een dikke week voor Wimbledon in de finale op Kvitova. De Tsjechische leidde zaterdag in haar halve finale tegen Lucie Safarova met 6-1 en 1-0 toen haar landgenote de strijd staakte met een beenblessure.

Kvitova keerde een maand geleden terug op de baan, nadat ze bij een overval in haar huis gewond was geraakt aan haar linkerhand. De tweevoudig Wimbledon-kampioene hoopte op tijd in vorm te raken om opnieuw een hoofdrol te kunnen vervullen bij het Grand Slam in Londen.

Mallorca

Julia Görges bereikte zaterdag de finale van het grastoernooi op Mallorca. De Duitse had in de halve eindstrijd weinig moeite met de Amerikaanse Catherine Bellis: 6-1 en 6-1.

Görges kan zondag haar derde WTA-toernooi winnen. Ze won haar twee titels in het Oostenrijkse Bad Gastein. Görges stuit in de eindstrijd op de Letse Anastasia Sevastova of Caroline Garcia uit Frankrijk.