Haase strandt in kwartfinales Halle na grillige partij tegen Gasquet

Haase moest na ruim anderhalf uur zijn meerdere erkennen in grasspecialist Gasquet: 1-6, 6-3 en 1-6.

Het was de zesde keer dat Gasquet en Haase tegenover elkaar stonden. Haase won één keer van de Fransman, drie jaar geleden in Halle. Dit keer leek de Hagenaar de partij, na een vrij eenzijdige eerste set, nog te kantelen. Na overtuigende winst van de tweede set nam Gasquet het initiatief daarna toch weer over.

In de halve eindstrijd staat Gasquet tegenover de Duitser Alexander Zverev of de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Gasquet won in zijn loopbaan tot dusverre veertien ATP-titels. Dit jaar staat de teller nog op nul.

Thiem

Haase maakte in zijn eerste twee partijen in Halle een uitstekende indruk. In de eerste ronde rekende de Nederlander in drie sets af met David Ferrer, terwijl hij in de tweede ronde stuntte tegen Dominic Thiem, de nummer acht van de wereld.

Die goede lijn kon de nummer 42 van de wereld in de eerste set niet doortrekken tegen Gasquet. De Franse mondiale nummer dertig, die in 2007 en 2015 de halve finales van Wimbledon bereikte, stond na zeventien minuten al met 4-0 voor en die marge gaf hij niet meer weg.

In de tweede set kwam Haase beter in zijn spel. Hij behield zijn eerste twee servicegames en brak in een lange vierde game op zijn derde kans door de opslag van Gasquet heen. Dat lukte de Hagenaar bij een 4-1 voorsprong nog een keer.

Zijn Franse tegenstander kwam nog terug tot 5-3 en had breakkansen voor 5-4, maar zo ver liet Haase het niet komen. De Nederlander benutte zijn eerste setpoint en trok de stand in de partij gelijk.

In de derde set was het weer de beurt aan Gasquet om sterk te beginnen. De veertienvoudig winnaar van een ATP-toernooi brak Haase direct, liep na een nieuwe break in de zesde game uit naar 5-1 en serveerde de partij vervolgens uit.