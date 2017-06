Haase stunt tegen Thiem en bereikt kwartfinales in Halle

Het is de eerste keer ooit dat Haase een speler uit de top tien verslaat op een ATP-toernooi op gras. Thiem was bovendien als tweede geplaatst in Halle.

Haase, die vorige week in Rosmalen nog vroegtijdig werd uitgeschakeld, zorgde in de eerste ronde in Halle ook al voor een stuntje tegen David Ferrer. Die zege van de Nederlander op de nummer 37 van de wereld was diens eerste overwinning in 2017 op gras.

Haase, de nummer 42 in de mondiale rangschikking, begon goed aan zijn wedstrijd tegen Thiem. Hij had aan een break op 4-3 in de eerste set genoeg om de leiding in de wedstrijd te pakken.

Tiebreak

In de tweede set mocht Haase na een nieuwe break op 5-5 uitserveren voor de wedstrijd, maar Thiem knokte zich knap terug en sleepte er een tiebreak uit door de servicegame van Haase te winnen. Daarin kreeg de Oostenrijker zelfs drie setpoints, maar hij verzuimde die allemaal te verzilveren.

Haase hield op indrukwekkende wijze stand en zegevierde uiteindelijk door een fout van de als tweede geplaatste Thiem, die met een dubbele fout op matchpoint de wedstrijd in zijn nadeel besliste.

In de kwartfinales neemt Haase het op tegen Richard Gasquet, de nummer dertig van de wereld.