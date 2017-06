Murray baalt van 'flinke domper' op Queen's in aanloop naar Wimbledon

"Dit is een flinke domper, absoluut", baalt Murray na afloop van zijn verloren duel in de eerste ronde van de traditionele opwarmer richting Wimbledon.

Murray, vijfvoudig kampioen en titelverdediger op Queen's, wist voor eigen publiek geen enkele set af te snoepen van de verrassende Jordan Thompson, de Australische nummer negentig van de wereld: 7-6 (4) en 6-2.

"Maar ik zou niet de eerste zijn die het hier niet goed doet en het wel laat zien op Wimbledon", blijft de 30-jarige Schot optimistisch. "Er is dus geen enkele garantie dat ik niet zal presteren, maar het zou zeker helpen als ik nog wat meer wedstrijden in de benen had."

In voorgaande jaren diende Queen's voor Murray als de ideale voorbereiding op het Grand Slam-toernooi. "Als ik het hier goed deed, deed ik het daar meestal ook heel aardig", weet de Brit, die in de aanloop naar zijn beide Wimbledon-titels ook won op Queen's.

Door zijn vroege uitschakeling speelde hij echter maar één partij op gras voordat hij over een kleine twee weken zijn titel mag verdedigen op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Thompson

Op die ene partij op zijn favoriete ondergrond was Thompson hem echter duidelijk de baas, moet ook Murray toegeven. "Hij speelde beter dan ik. Hij serveerde geweldig."

De Australiër zelf wist maandag nog niet eens dat hij in actie mocht komen. Hij profiteerde echter van de afmelding van Aljaz Bedene en mocht daardoor als 'lucky loser' aantreden tegen Murray. "Andy is de nummer één van de wereld, ik heb altijd tegen hem opgekeken."

"Dit is zonder meer de grootste overwinning uit mijn carrière", jubelt de 23-jarige Australiër. "Gisteren kon ik alleen maar hopen dat ik mocht spelen en hier sta ik dan, ik ben zo gelukkig."