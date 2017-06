Federer wint voor het eerst sinds rentree, Murray blameert zich

Federer, die op 2 april voor het laatst als winnaar van de baan stapte, rekende in 52 minuten soeverein af met de machteloze Japanner. Het werd 6-3 en 6-1.

Sugita kreeg eerder op dinsdag pas te horen dat hij mocht aantreden tegen Federer. De 28-jarige Japanner profiteerde van de afmelding van de geblesseerde Yen-Hsun Lu uit Taiwan. De mondiale nummer 66 had echter weinig in te brengen tegen de Zwitser.

Nadat hij in de eerste set nog drie games afstond, moest Federer in de tweede set pas bij een stand van 5-0 een game inleveren. In de tweede ronde neemt de achtvoudig winnaar van het Duitse grastoernooi het op tegen 'thuisspeler' Mischa Zverev.

De huidige nummer vijf van de wereldranglijst schreef het grastoernooi van Halle al acht keer op zijn naam. Hij won voor het eerst in 2003 en zijn laatste titel was in 2015.

Rust

Federer wist zijn rentree na twee maanden rust vorige week nog niet te bekronen met een overwinning. Hij liet zich in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Stuttgart verrassen door de vier jaar oudere Tommy Haas.

Zijn laatste zege dateerde van 2 april, toen hij de Miami Open ten koste van Rafael Nadal op zijn naam schreef. Eerder dit kalenderjaar was de achttienvoudig Grand Slam-winnaar ook al de beste op de Australian Open en in Indian Wells.

Na zijn winst in Florida besloot Federer een rustperiode in te lassen en het gravelseizoen aan zich voorbij te laten gaan. "Wimbledon is mijn belangrijkste doel nu", zei hij destijds. "Mijn prioriteit ligt bij het tweede deel van het seizoen."

Over een kleine twee weken gaat recordkampioen Federer voor zijn achtste titel op Wimbledon. Hij won het Britse Grand Slam-toernooi vijf jaar geleden voor het laatst. In 2014 en 2015 verloor hij de finale van Novak Djokovic.

Murray

Publieksfavoriet en titelverdediger Murray liet zich op het gras van Queen's verrassen door de Australiër Jordan Thompson. De nummer één van de wereld ging met 7-6 (4) en 6-2 over de knie bij de mondiale nummer 90.

Vijfvoudig kampioen wilde op Queen's vertrouwen opdoen voor Wimbledon, waar hij ook titelverdediger is. 'Lucky loser' Thompson bleek echter een te groot obstakel voor de Schot, die aanvankelijk de tot Brit genaturaliseerde Sloveen Aljaz Bedene zou treffen op het centre court.

Eerder op dinsdag was de eerste ronde ook al het eindstation voor de nummer twee en drie van de plaatsingslijst, de Zwitser Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic.

Wawrinka, de nummer drie van de ATP-ranglijst, moest in de hitte van Londen zijn meerdere erkennen in Feliciano Lopez uit Spanje: 7-6 (4) en 7-5. Raonic was niet opgewassen tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis: 7-6 (5) en 7-6 (8).

Zo zijn de twee Wimbledon-finalisten van vorig jaar, Murray en Raonic, al in een vroeg stadium gesneuveld op Queen's, dat traditioneel als opwarmer dient voor Wimbledon.