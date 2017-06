Bertens geeft geblesseerd op in eerste ronde WTA-toernooi Mallorca

De 25-jarige Bertens raakte na een glijpartij bij een stand van 3-2 in de tweede set geblesseerd aan haar rechterenkel. Na een lange blessurebehandeling hervatte ze toch de partij.

Nadat ze de tweede set had gewonnen voelde ze zich echter alsnog genoodzaakt om op te geven. Bertens had de eerste set met 2-6 verloren, maar herpakte zich vervolgens met 6-3 in het tweede bedrijf. Na bijna anderhalf uur gaf ze zich na overleg met haar coach Raemon Sluiter gewonnen.

Voor Bertens was het grastoernooi op Mallorca haar laatste opwarmer voor Wimbledon, dat maandag 3 juli van start gaat. De Westlandse kent zo met slechts twee enkelpartijen op het gras een allesbehalve optimale voorbereiding, want vorige week werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld in Rosmalen.

De hoogst geklasseerde Nederlandse moet nu hopen dat ze op tijd fit is voor Wimbledon. Vorig jaar behaalde ze met de derde ronde haar beste resultaat ooit op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Lisicki

Bertens was op Mallorca als vijfde geplaatst en gold als favoriete tegen de met een wildcard toegelaten Lisicki. De twee jaar oudere Duitse stond 119 plaatsen lager op de wereldranglijst: 144 om 25.

Lisicki vierde haar rentree op het Spaanse gras. Ze speelde haar eerste partij in zeven maanden, nadat ze al die tijd met een schouderblessure aan de kant had gestaan. De organisatie in Mallorca gunde haar een wildcard.

In de tweede ronde speelt de Duitse tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, die zich ontdeed van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.