Haase boekt tegen Ferrer eerste graszege van 2017

In de tweede ronde treft Haase de als tweede geplaatste Dominic Thiem. De Oostenrijker staat achtste op de wereldranglijst.

Haase, die vorig jaar niet door de kwalificaties kwam in Halle, is de mondiale nummer 42. Hij begon het grasseizoen een week geleden met een nederlaag in de eerste ronde van de Ricoh Open tegen de Rus Daniil Medvedev.

Net als in Rosmalen begon Haase moeizaam aan zijn eerste ronde in Halle. De Nederlander werd in zijn eerste servicebeurt gebroken door de 35-jarige Ferrer en kwam die tik niet meer te boven in de eerste set: 6-3.

In de tweede set rechtte Haase al vroeg de rug, maar tegelijkertijd had hij moeite om zijn goede spel vast te houden. Hij benutte zijn tweede breakkans van de wedstrijd en liep uit naar een 3-1 voorspong. Haase kon die break niet verzilveren, waarna Ferrer, in 2013 nog de nummer drie van de wereld, weer op gelijke hoogte kwam.

Bij een stand van 6-5 keeg Haase twee kansen om de set te pakken. Hij had aan één mogelijkheid genoeg (7-5) en dwong zo een derde set af.

Beslissende set

Zowel Haase als Ferrer werd in de beslissende set gebroken in de eerste servicegame. In de zesde game kantelde Haase definitief de wedstrijd. Hij leek het punt al verloren te hebben, maar zittend op de grond herstelde hij zich, won het punt, kwam op breakpoint en benutte die.

De 30-jarige Haase speelde het vervolgens professioneel uit. Hij won zijn eigen servicegames, haalde de beslissende set met 6-3 binnen en boekte zo zijn tweede zege van 2017 op Ferrer, die vijf plaatsen hoger staat op de wereldranglijst.

Eerder dit jaar stonden Haase en Ferrer tegenover elkaar in de achtste finales van het ATP-toernooi in Auckland en ook toen won de Nederlander in drie sets.