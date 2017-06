Azarenka denkt na jaar afwezigheid sterker terug te keren

"Ik denk dat ik nog altijd competitief ben, die kwaliteit ben ik nooit kwijtgeraakt", zei de 27-jarige Wit-Russin maandag op een persconferentie op het Spaanse eiland. "Ik heb echt het gevoel dat ik nooit mijn volledige potentieel bereikt heb, ik kan nog altijd verbeteren."

Azarenka kwam sinds Roland Garros in 2016 niet meer in actie. Ze beviel in december van haar zoon Leo. Van januari 2012 tot en met februari 2013 was Azarenka met een korte onderbreking de nummer één van de wereldranglijst.

In totaal stond ze 51 weken bovenaan de ranking. Slechts negen speelsters waren langer de lijstaanvoerder van de in 1975 ingevoerde WTA-ranking.

Vervelen

Aanvankelijk wilde Azarenka in de nazomer haar comeback maken tijdens het hardcourtseizoen, maar ze voelt zich nu al fit genoeg om mee te doen aan het grastoernooi op Mallorca. Ze hoopt daarna hoge ogen te gooien op Wimbledon, dat op 3 juli begint.

"Het trainen ging me vervelen, ik wilde weer een doel hebben. Het ging er niet meer om of ik er fysiek klaar voor was, maar meer of ik mentaal in staat ben om weer de hele wereld over te reizen voor toernooien."

Azarenka zegt keihard getraind te hebben om wedstrijdfit te worden. "Veel bloed, zweet en tranen. Ik heb meer tijd gehad dan normaal om te trainen. Daardoor heb ik ook enkele dingen aan mijn spel kunnen veranderen waar je tijdens het seizoen geen tijd voor hebt."

"Ik heb mijn techniek iets aangepast en ik heb goed voor mijn spieren gezorgd. Daardoor hoop ik dat ik mijn carrière langer voort kan zetten."

Bij haar rentree in Mallorca treft Azarenka dinsdag Japanse Risa Ozaki. De eersterondepartijpartij begint niet voor 19.00 uur.