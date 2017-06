Kleine winst voor Bertens en Haase op wereldranglijst

Zowel Bertens als Haase werd vorige week al in de eerste ronde van de Ricoh Open uitgeschakeld. Vorig jaar vlogen de twee er ook meteen uit in Rosmalen en dus hoefden ze geen punten in te leveren.

Bertens haalde samen met Demi Schuurs nog wel de finale van het dubbelspel, waarin het Nederlandse duo verloor van de Slowaaks/Belgische combinatie Dominika Cibulkova/Kirsten Flipkens.

Arantxa Rus wist in Rosmalen wel ver te komen in het enkelspel. De 26-jarige Delftse bereikte de kwartfinale in Rosmalen en maakt daardoor een sprong van 25 plekken naar de 158e plaats op de WTA-ranking. Richel Hogenkamp, die de tweede ronde haalde, blijft de nummer honderd van de wereld, Quirine Lemoine staat op de 149e plek.

De Estse Anett Kontaveit, winnares van de Ricoh Open, boekt dertien plaatsen winst en staat sinds maandag 36e op de ranglijst. In de top van de ranking doen zich geen verschuivingen voor. De Duitse Angelique Kerber leidt voor Simona Halep uit Roemenië.

Müller

Bij de mannen werd het toernooi in Rosmalen gewonnen door Gilles Müller. De Luxemburger stijgt daardoor twee plekken naar de 26e plaats.

Andy Murray blijft de nummer één van de wereld. De Schot veroverde die positie in november 2016. Rafael Nadal is de nummer twee, voor Stan Wawrinka, Novak Djokovic en Roger Federer.