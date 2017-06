Vikhlyantseva ten koste van Konjuh eerste finaliste in Rosmalen

De pas 20-jarige Vikhlyantseva had slechts twee sets nodig tegen de Kroatische nummer vijf van de plaatsingslijst: 6-3 en 7-5.

Vikhlyantseva had zich vrijdag in de kwartfinales nog ontdaan van de laatste overgebleven Nederlandse in het enkelspel, Arantxa Rus. Konjuh was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Richel Hogenkamp.

In de finale wacht Vikhlyantseva zondag een ontmoeting met de winnares van de andere halve finale tussen de Estse Anett Kontaveit en de als zevende geplaatste Lesia Tsurenko uit Oekraïne.

Underdog

Op het Brabantse centre court begon ze zaterdag als underdog aan haar partij tegen Konjuh. De jonge Russin staat namelijk 41 plaatsen lager op de WTA-ranglijst (74 om 33).

Toch trok Vikhlyantseva de eerste set relatief eenvoudig naar zich toe. Ze plaatste een break in de vierde game en liep vervolgens uit naar 6-3.

Konjuh kwam daarna wel wat beter in haar spel, maar bij een stand van 5-5 gaf ze haar opslag weg en kon de Russin de partij uitserveren.