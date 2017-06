Müller en Karlovic bereiken finale in Rosmalen

Müller profiteerde gretig van het nonchalante spel van de nog jonge Duitser en stapte na één uur en 26 minuten als winnaar van de baan: 7-6 (5) en 6-2.

Topseed Cilic was niet opgewassen tegen zijn als derde geplaatste landgenoot Karlovic: 7-6 (4), 5-7 en 7-6 (2). De boomlange Karlovic vertrouwde als vanouds op zijn sterke service.

De eerste set tussen de twee Kroaten ging gelijk op, zonder gameverlies op eigen service van beide spelers. In de tiebreak sloeg Karlovic toe. In de tweede set leverde Karlovic echter zijn opslag in tijdens de elfde game waarna Cilic de set winnend kon uitserveren.

In de derde set waren de beide Kroaten goed aan elkaar gewaagd. In de tiebreak nam Karlovic al snel een voorsprong, die hij niet meer uit handen gaf.

Müller haalde vorig jaar in Rosmalen eveneens de finale. Toen verloor hij van de Fransman Nicolas Mahut, die afgelopen woensdag in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Müller en Zverev kwamen zaterdag in het ATP-circuit voor de eerste keer tegen elkaar uit. De overwinning van de lange Luxemburger kwam als een verrassing.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat de finale zondag tussen de Russin Natalia Vikhlyantseva en de Estse Anett Kontaveit. Beide speelsters stonden nog nooit in de eindstrijd van een WTA-toernooi.

Vichljantseva bereikte zaterdag als eerste speelster de eindstrijd. De 20-jarige nummer 74 van de wereld versloeg de als vijfde geplaatste Ana Konjuh uit Kroatië: 6-3 en 7-5. Vichljantseva was vrijdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arantxa Rus.

Vichljantseva profiteerde vooral van de vele fouten die Konjuh maakte. De mondiale nummer 33 leefde in de tweede set even op en leek de partij nog te kantelen, maar Vichljantseva brak op een cruciaal moment de servicegame van Konjuh.

Kontaveit rekende in de andere halve finale in drie sets af met de Oekraïense Lesia Tsoerenko: 6-3, 6-7 (0) en 6-2. De nummer 49 van de wereld moest er hard voor werken tegen Tsoerenko, die als zevende was geplaatst in Rosmalen. De partij duurde twee uur.