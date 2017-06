Murray denkt dat hij nog maar paar jaar mee zal draaien in wereldtop

"Misschien heb ik nog maar een aantal jaren als tennisser. Daarom moet ik alles uit al mijn toernooien halen", zegt Murray vrijdag in gesprek met de BBC.

De Schot vierde een maand geleden zijn dertigste verjaardag en neemt zijn coach Ivan Lendl als voorbeeld. "Hij was competitief tot ongeveer zijn 32e. De afgelopen twintig tot dertig jaar werd het voor tennissers vanaf hun dertigste moeilijk om aan de top te blijven", aldus de drievoudig Grand Slam-winnaar.

Roger Federer (35) en Rafael Nadal (31) bewezen nog dit jaar echter het tegendeel door respectievelijk de Australian Open en Roland Garros te winnen.

"Ik weet dat sommige spelers het in het recente verleden tot hun 35e goed hebben gedaan, maar dat zal bij mij wellicht niet het geval zijn. Misschien zijn de komende twee jaar wel de jaren waarin ik nog een kans heb bij de grote toernooien", bekijkt Murray het realistisch.

Stoppen

Aan stoppen denkt hij voorlopig niet. "Ik zal blijven spelen zolang mijn lichaam in goede conditie is. Ik hoop dat dat zo blijft, zodat ik kan blijven genieten."

Mocht Murray onverhoopt binnende afzienbare tijd toch een punt achter zijn loopbaan zetten, dan is hij er niet bang voor om in een zwart gat terecht te komen. "Ik vind het fantastisch naast de baan. Ik heb nu een familie en meer interesses naast de baan dan toen ik twintig of 25 was. Het zal triest zijn als ik stop, maar ik denk dat het dan ok is."

Murray verdedigt vanaf maandag 3 juli zijn titel op Wimbledon. Ter voorbereiding op het prestigieuze grastoernooi in Londen speelt hij volgende week op Queen's, dat hij vorig jaar ook op zijn naam wist te schrijven.