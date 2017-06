Haarhuis vindt dat bedreiger Hogenkamp veroordeeld moet worden

"Als het kan moet je zo'n man gewoon een aanklacht en een strafblad aan de broek hangen", zegt de oud-tennisser voor de camera van NUsport.

Hogenkamp werd donderdag via sociale media met de dood bedreigd nadat ze in de tweede ronde van de Ricoh Open had verloren van Ana Konjuh. Een anonieme gokker had 1500 dollar (omgerekend zo'n 1350 euro) verloren met die uitslag.

"Dat soort gasten moet je zo streng mogelijk aanpakken, dus niet door het goed te praten en 'laat maar zitten'. Aanpakken die hap", spreekt Haarhuis klare taal.

Als het aan de Brabander ligt komt de bedreiger, die schuilgaat achter de naam fotsisbatma, niet weg met zijn intimiderende teksten richting Hogenkamp. "Het liefst een veroordeling vanwege bedreiging. Dat zou het mooiste zijn."

Niet serieus nemen

Haarhuis merkte vrijdag in Rosmalen overigens weinig aan zijn pupil bij het Fed Cup-team. "Ik vond haar vandaag redelijk ontspannen. Ze is er niet over begonnen tegen mij, maar het zal niet leuk zijn."

"Het is ontzettend vervelend als dat je persoonlijk overkomt, maar je het moet denk ook niet al te serieus nemen. Het is niet een man die ook daadwerkelijk voor je huis gaat staan. Ik denk niet dat ze zich nu persoonlijk hoeft te laten beveiligen omdat één malloot wat geld verloren heeft met wedden."

Volgens Haarhuis gebeurt het veel vaker in de tenniswereld dat spelers bedreigd worden door verliezende gokkers. "Het is natuurlijk belachelijk. Ik heb het ook van Robin (Haase, red.) weleens gehoord."