Rus strandt in kwartfinales, Bertens en Schuurs naar dubbelfinale

Het was voor de 26-jarige Rus de eerste kwartfinale van een WTA-toernooi sinds Bad Gastein in 2013. Voor Rosmalen kreeg ze een wildcard van de organisatie.

In de halve finales speelt Vikhlyantseva tegen de Kroatische Ana Konjuh, die donderdag Richel Hogenkamp had uitgeschakeld en in de kwartfinales afrekende met de Russin Evgeniya Rodina.

Vikhlyantseva staat met plaats 74 op de wereldranglijst ruim honderd plaatsen hoger dan Rus (183e), maar de Nederlandse had in de eerste ronde ook al in drie sets afgerekend met de mondiale nummer 36 Timea Babos.

Breakkansen

De eerste set ging lang gelijk op. Rus kreeg in de derde game een breakkans, maar die werd door Vikhlyantseva weggewerkt. In de negende game stond Rus zomaar met 0-40 achter. Ze werd gebroken en zag een game later, ondanks een breakpunt, hoe de Russische de set via het vierde setpunt naar zich toe trok.

In de tweede set ging het snel. Rus werd door een dubbele fout direct gebroken en Vikhlyantseva liep met een nieuwe break uit naar 4-0. Ook de vierde breakkans voor de Zuid-Hollandse, om er 4-2 van te maken, was niet aan haar besteed. De 20-jarige Vikhlyantseva benutte bij 5-2 direct haar eerste matchpoint.

Door de uitschakeling van Rus zijn er op het Brabantse gras geen Nederlanders meer aanwezig in het enkelspel.

Lesia Tsurenko uit Oekraïne was in de kwartfinales te sterk voor de Française Kristina Mladenovic. Tsurenko, de mondiale nummer 37, won na iets meer dan een uur met 6-3 en 6-1.

Bertens/Schuurs

Bertens en Schuurs, als tweede geplaatst, bereiken de eindstrijd op het gras van Rosmalen. Het Nederlandse koppel won met 7-6 (8) en 6-4 van de Oekraïense zusjes Lyudmyla en Nadiaa Kichenok.

De Nederlandse combinatie haalde de eerste set via een tiebreak binnen. Daarin kregen ze twee setpunten tegen, maar sloegen ze zelf bij hun twee kans toe.

In de tweede set vielen er meerdere breaks aan beide kanten, maar de break van Bertens en Schuurs bij 3-3 bleek beslissend te zijn. In de finale neemt het duo het op tegen Kirsten Flipkens uit België en Dominika Cibulkova uit Slowakije.

Cilic

De als eerste geplaatste Marin Cilic drong in twee sets door tot de halve eindstrijd bij de mannen. De Kroaat ontdeed zich in met 6-3 en 7-5 van de Canadees Vasek Pospisil, die in de openingsronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Tallon Griekspoor.

Zijn volgende opponent is Ivo Karlovic, de nummer drie van de plaatsingslijst. De Serviër won in de kwartfinales met 6-4 en 6-4 van de Rus Daniil Medvedev.

Alexander Zverev bereikte eenvoudig de halve finales. De Duitser, als tweede geplaatst bij de Ricoh Open, versloeg de Fransman Julien Benneteau binnen een uur met 6-0 en 6-4.

De pas 20-jarige Zverev treft Gilles Müller bij de laatste vier. De Luxemburger versloeg de Brit Aljaz Bedene met 6-3, 3-6 en 6-4.