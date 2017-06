Arantxa Rus hoopt nog verder te komen op Ricoh Open in Rosmalen

"Ik hoop dat het toernooi voor mij nog lang gaat duren", aldus Rus voor de camera van NUsport. De 26-jarige Delftse staat voor het eerst in haar loopbaan in de kwartfinales in Rosmalen. Ze stuit daarin vrijdag op Natalia Vikhlyantseva.

Rus kent haar 20-jarige opponente niet heel goed. "Ik weet dat het een jong Russisch meisje is, dat dit jaar al veel goede resultaten heeft geboekt, ook op snellere banen."

Vikhlyantseva staat op de 74e plek van de wereldranglijst. Rus staat ruim honderd plekken lager (183e).

Overtuigend

Tegen Hlavackova was Rus nog aan haar stand verplicht om te winnen. De Tsjechische is de nummer 531 van de wereld en met 6-2 en 7-5 kwam het verschil op de ranglijst ook in de score tot uiting. "Vooral de eerste set ging erg goed, ik zat er meteen lekker in. Ik denk dat ik vandaag erg goed heb geserveerd. Daar ben ik erg blij mee."

Met haar kwartfinaleplaats lijkt Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde op Roland Garros, eindelijk weer de weg omhoog te hebben gevonden.

Haar zege in de eerste ronde op de Hongaarse Timea Babos was haar eerste overwinning op een WTA-toernooi sinds 2013. Rus werd in Rosmalen toegelaten met een wildcard.