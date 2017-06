Als eerste geplaatste Cibulkova onderuit in Rosmalen, Zverev verder

De Slowaakse werd op het gras van Autotron verrast door de Duitse Antonia Lottner: 7-5, 2-6 en 6-4. De partij duurde ruim twee uur.

De 20-jarige Lottner is slechts de mondiale nummer 161 en had zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema geplaatst. Cibulkova (28) is de nummer zes van de wereldranglijst. De Duitse treft nu in de tweede ronde de Russische Evgeniya Rodina, die eerder te sterk was voor Miyu Kato uit Japan.

Cibulkova was op het laatste moment aan de deelnemerslijst van het Nederlandse toernooi toegevoegd, als vervangster van de zieke Agnieszka Radwanska. Ze bereikte eerder in Rosmalen al drie keer de kwart- en eenmaal de halve finale.

Het vrouwentoernooi in Rosmalen telt nog twee Nederlandse speelsters, nadat Kiki Bertens dinsdag werd uitgeschakeld.

Arantxa Rus en Richel Hogenkamp spelen donderdag in de tweede ronde tegen respectievelijk Andrea Hlavackova uit Tsjechië en Ana Konjuh uit Kroatië.

Woensdag bereikten Hogenkamp en Rus samen de tweede ronde van het dubbeltoernooi in Rosmalen. Het Nederlandse koppel knokte zich langs het Australisch/Thaise duo Jessica Moore en Varatchaya Wongteanchai. Een supertiebreak moest na twee sets de beslissing brengen: 6-3, 4-6 en 10-8.

In de tweede ronde spelen Hogenkamp en Rus tegen landgenoten Kiki Bertens en Demi Schuurs, die zich maandag al plaatsten voor de tweede ronde.

Zverev

In het mannentoernooi won Alexander Zverev zonder problemen zijn eerste wedstrijd. De 20-jarige Duitser was in twee sets te sterk voor Adrian Mannarino uit Frankrijk: 6-2 en 6-3.

Zverev plaatste zich daardoor al voor de kwartfinales, omdat hij als nummer twee van de plaatsingslijst in de eerste ronde een bye had.

De mondiale nummer tien kreeg na zijn vroege uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros een wildcard voor het Nederlandse grastoernooi.

Bij de mannen liggen alle Nederlanders er al uit. Robin Haase en Tallon Griekspoor kwamen eerder deze week niet voorbij de openingsronde.

Ook voor titelverdediger Nicolas Mahut is de Ricoh Open al voorbij. De Fransman verloor woensdag in drie sets van zijn landgenoot Julien Benneteau (3-6 6-2 en 6-2). De 35-jarige Mahut was als zevende geplaatst.