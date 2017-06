Nadal neemt rust na Roland Garros-winst en slaat Queen's over

"Ik vind het niet leuk om deze beslissing te moeten nemen, want ik houd van Queen's. Ik won het toernooi in 2008, en elke keer als ik op Wimbledon de eindstrijd bereikte, had ik daarvoor meegedaan op Queen's", meldt Nadal op Twitter.

"Ik hoopte dat ik na enkele dagen rust wel weer hersteld zou zijn, maar ik ben 31 jaar en het lange seizoen op gravel heeft zijn sporen nagelaten. Op advies van doktoren en mijn begeleiders neem ik rust. Hopelijk ben ik er volgend jaar weer bij."

Nadal versloeg zondag de Zwitser Stan Wawrinka in de finale van Roland Garros en won de Grand Slam op het Franse gravel voor de tiende keer in zijn loopbaan. De Spanjaard schreef Wimbledon naast 2008 ook in 2010 op zijn naam.