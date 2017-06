Bertens wil met hulp van mental coach aan zelfvertrouwen werken

"We zijn er meteen mee aan de slag gegaan eigenlijk", zegt de 25-jarige Bertens dinsdag voor de camera van NUsport. "De eerste gesprekken zijn geweest."

De halvefinaliste van vorig jaar werd onlangs in Parijs al in de tweede ronde uitgeschakeld. Haar coach Raemon Sluiter zinspeelde toen al over het toevoegen van een mental coach aan het begeleidingsteam van zijn Westlandse pupil.

"Maar ja, het is niet zo 1-2-3 veranderd allemaal", weet Bertens. "Dus we gaan dat de komende maanden verder oppakken en kijken of we daarin kunnen gaan groeien."

Volgens de nummer 27 van de wereldranglijst beseft ze zelf nog niet altijd dat ze een absolute topsporter is. "Ja, misschien wel. Ik denk dat ik zeker nog heel veel meer vertrouwen in mezelf mag krijgen, maar ook daar werken we aan."

Positief

Dat vertrouwen betaalde zich dinsdag nog niet uit in de eerste ronde van de Ricoh Open. Bertens liet zich op het gras van Rosmalen verrassen door Andrea Petkovic. Toch zit ze niet bij de pakken neer na haar uitschakeling door de ongeplaatste Duitse.

"Mentaal was het eigenlijk wel goed vandaag. Ik denk dat ik goed overeind gebleven ben. Zeker na Parijs, waar het gewoon heel lastig was. En dan hier voor eigen publiek, waar je toch graag wilt winnen."

Dat ze na drie sets toch moest buigen had dan ook niets te maken met een gebrek aan vertrouwen, verzekert Bertens. "Op zich ging het goed hoor. Ik probeerde elke keer positief tegen mezelf te zijn en de juiste dingen te doen. Dat is me bijna de hele wedstrijd wel gelukt."

"Petkovic speelde erg goed, dus alle credits naar haar. Ze heeft gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen", klinkt de realistische analyse van Bertens.

Gras

De overstap van gravel naar gras viel Bertens ook minder zwaar dan gedacht. "Ik heb na Parijs eerst even drie dagen niks gedaan en toen vanaf donderdag hier op het gras getraind, dus ik heb me wel goed weten voor te bereiden. En de trainingen gingen eigenlijk nog niet zo goed, dus eigenlijk was deze qua wedstrijd erg goed."

Bertens put daar dan ook vertrouwen uit richting Wimbledon. "Het is niet m'n favoriete ondergrond, maar je moet er toch het beste van maken en het gaat steeds beter. Ik ga me de komende twee weken nog zo goed mogelijk voorbereiden op Wimbledon om daar voor een zo goed mogelijk resultaat te gaan."

Vorig jaar behaalde ze haar beste resultaat op de Grand Slam in Londen. In de derde ronde moest ze toen haar meerdere erkennen in de Roemeense Simona Halep.