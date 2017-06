Griekspoor weet niet te verrassen in eerste ronde Ricoh Open

De Canadese nummer 83 van de wereld had een uur en een kwartier uur nodig om Griekspoor op de knieën te krijgen: 7-5 en 6-1. De Nederlander, de nummer 282 van de wereld, was met een wildcard tot het toernooi toegelaten.

Griekspoor stond voor de tweede keer in zijn loopbaan op een ATP-toernooi. Hij mocht in februari ook al meedoen aan het ABN Amro World Tennis Tournament, waarin hij in de eerste ronde ten onder ging tegen de Luxemburger Gilles Müller.

Griekspoor is op de wereldranglijst na Robin Haase de beste Nederlander. Een jaar geleden stond de Haarlemmer nog op de 515e plek op de ranking.

Kwalificaties

Griekspoor kon zeker in de eerste set lang bijblijven bij Pospisil, die in 2014 nog op de 25e plaats op de wereldranglijst stond, maar zich nu via de kwalificaties voor het toernooi had geplaatst.

De jongeling begon de partij zelfs met een break. Die voorsprong kon hij echter niet vasthouden en een nieuwe break op 6-5 kostte hem de eerste set.

Griekspoor, die af en toe zeer fraaie ballen sloeg, kon zijn hoge nieuwe van de eerste set in het tweede bedrijf niet volhouden. Hij kwam in elke servicegame onder druk te staan en wist nog maar één game te pakken.

Eerder wist titelverdediger Nicolas Mahut zich wel voor de tweede ronde te plaatsen. De Fransman was de Rus Dennis Novikov in twee sets de baas: 6-3 en 6-4.

Door de uitschakeling van Griekspoor is Haase nog de enige Nederlander in het enkelspel. De als zesde geplaatste Hagenaar treft dinsdag de Rus Daniil Medvedev.