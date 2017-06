Nadal: 'Het is afwachten of mijn knie het houdt op gras'

"Sinds 2012 heb ik problemen met mijn knie en is het tennissen op gras moeilijker voor mij", aldus Nadal een dag nadat hij Stan Wawrinka versloeg in de finale in Parijs. "Dat komt door de lagere lichaamshouding, je hebt minder stabiliteit. Ik moet echt afwachten hoe de knie zich gedraagt."

In de aanloop naar het Grand Slam-toernooi in Londen, dat hij in 2008 en 2010 wist te winnen, speelt Nadal het toernooi van Queen’s en dat is een belangrijke graadmeter voor de nummer twee van de wereldranglijst. Hij moet de eerste partijen op gras goed door zien te komen.

"Ik moet me sterk voelen, krachtige benen hebben. Als ik pijn voel in de knie, is het onmogelijk goed te spelen."

Vijf finales

De eventuele problemen met zijn knie zorgen er echter niet voor dat Nadal opkijkt tegen het grasseizoen. "Ik speel graag op gras. Juist omdat er van alles mogelijk is op gras. Ik ben ook zeker niet kansloos als mijn knie het houdt. Ik heb tenslotte vijf keer in de finale gestaan en twee keer gewonnen."

De laatste keer dat Nadal de finale haalde op Wimbledon was in 2011. Vorig jaar meldde hij zich geblesseerd af. Wimbledon begint dit jaar op maandag 3 juli en de finale van de mannen is op zondag 16 juli.