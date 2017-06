Nadal verovert tiende titel op Roland Garros na zege op Wawrinka

Nadal gaf de één jaar oudere Zwitser geen schijn van kans en stapte na slechts twee uur en vijf minuten als winnaar van de baan: 6-2, 6-3 en 6-1.

Nadal was eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de sterkste in Parijs. Hij is de eerste speler die tien keer met de hoofdprijs aan de haal is gegaan op eenzelfde Grand Slam-toernooi. Martina Navratilova was in het verleden negen keer de beste op Wimbledon.

Nadal speelde zondag zijn 81e wedstrijd op Roland Garros en boekte zijn 79e overwinning. In 2009 verloor hij in de vierde ronde van Robin Söderling en in 2015 was Novak Djokovic in de kwartfinale te sterk.

Vorig jaar verloor Nadal niet op het gravel in de Franse hoofdstad, maar trok hij zich vanwege een polsblessure na de derde ronde terug.

Nadal liet dit jaar zien weer helemaal terug te zijn. Hij verloor in het hele toernooi geen enkele set en stond slechts 35 games af.

Bijbenen

Ook Wawrinka kwam er niet aan te pas tegen Nadal. De winnaar van 2015 kon de nummer vier van de wereld in de openingsfase van de eerste set weliswaar nog wel goed bijbenen en kreeg ook het eerste breakpoint van de wedstrijd, maar nadat Nadal die had weggewerkt, kwam Wawrinka er niet meer aan te pas.

Nadal drukte Wawrinka naarmate het eerste bedrijf vorderde steeds verder naar achteren en kreeg zelf ook de nodige kansen om de service van zijn opponent af te snoepen.

Hij sloeg bij 3-2 op zijn vierde breakpoint toe en deed dat twee games later opnieuw, waardoor hij binnen no-time de eerste set achter zijn naam kon schrijven (6-2).

Lovebreak

Nadal trok die lijn in de tweede set door en plaatste bij 1-0 zelfs een lovebreak, waardoor Wawrinka gelijk weer achter de feiten aanliep. De hardhitter probeerde de linkshandige speler uit zijn ritme te halen door zelf meer de aanval te zoeken, maar ook dat bracht hem geen soelaas.

Nadal bleef in zijn eigen opslagbeurten telkens eenvoudig overeind, waardoor ook het tweede bedrijf een simpele prooi werd voor de geboren Mallorcaan (6-3).

In de derde set vertolkte zich eenzelfde scenario. Nadal produceerde in de openingsgame wederom een lovebreak, waarna Wawrinka in de vierde game nog wel heel even tegenstribbelde, maar er niet in slaagde om de Spanjaard van de wijs te brengen. Bij 5-1 maakte Nadal het op zijn tweede matchpoint in stijl af.