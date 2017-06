Sharapova moet door spierblessure afzeggen voor Wimbledon

Eind volgende maand hoopt Sharapova op het hardcourttoernooi in het Amerikaanse Stanford haar rentree te maken, zo meldt ze op sociale media.

De voormalige nummer een van de wereld maakte drie weken geleden nog bekend dat ze via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Wimbledon wilde bereiken. Door haar verbeterde positie op de wereldranglijst was dat weer mogelijk. Ze had daarom ook geen wildcard voor het toernooi aangevraagd.

Doordat Sharapova Wimbledon mist, kan de US Open pas het eerste Grand Slam-toernooi worden waar ze dit jaar in actie komt. Ze miste begin dit seizoen al de Australian Open vanwege haar schorsing van vijftien maanden voor het gebruik van meldonium.

In de aanloop naar Roland Garros maakte Sharapova haar rentree, maar de organisatie van het graveltoernooi in Parijs gunde haar geen wildcard. Bij de toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome kon ze dankzij een wildcard wel in actie komen.

Ricoh Open

Behalve Wimbledon mist Sharapaova door haar spierblessure ook het grastoernooi van Birmingham. De Ricoh Open in Rosmalen, dat op 12 juni begint, hoopte ook nog op deelname van Sharapova, maar zette al eerder een streep door haar naam.

Wimbledon begint dit jaar op 3 juli en de finale is op 16 juli. Sharapova wist het toernooi een keer te winnen en dat was in 2004. Vorig jaar pakte Serena Williams de titel in Londen, maar ook zij ontbreekt dit jaar. De 35-jarige Amerikaanse is zwanger.