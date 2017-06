Uitgeschakelde Murray reist zonder twijfels af naar Wimbledon

De 30-jarige Schot moest in de halve eindstrijd op het Franse gravel buigen voor oud-kampioen Stan Wawrinka. Na een uitputtende vijfsetter van dik vierenhalf uur mocht de Zwitser juichen op het Court Philippe Chatrier.

Murray arriveerde met weinig wedstrijdritme in de benen in Parijs. De nummer één van de wereld kampte met een elleboogblessure en was wat ziekjes in de aanloop naar Roland Garros.

"Maar ik was heel dicht bij de finale, dus ik heb wel degelijk aardig staan spelen", blijft de verliezend finalist van de vorige editie optimistisch in gesprek met de BBC. "Hopelijk heb ik hiermee een goede basis gelegd voor het grasseizoen."

Gefrustreerd

Toch overheerst de teleurstelling bij Murray. "Ik ben absoluut niet blij, maar vooral gefrustreerd en moe. Ik speelde in de voorbereiding niet best en voelde me echt helemaal niet goed voor het toernooi."

"Maar ik kan wel trots zijn dat ik toch in de positie ben gekomen dat ik de finale kon halen. Er waren toch flink wat twijfels van tevoren en aan het begin", herinnert Murray, die het in de eerste twee rondes lastig had tegen Andrey Kuznetsov en Martin Klizan.

"Ik ben blijven knokken en accepteerde dat ik niet op mijn best was, waarna ik het gezien de omstandigheden toch nog heel behoorlijk heb gedaan. Maar uiteindelijk speelde hij gewoon te goed", geeft de Schot een compliment aan zijn opponent Wawrinka.

Grasseizoen

Al met al kijkt Murray dus met vertrouwen uit naar de volgende Grand Slam op de kalender: Wimbledon. De tweevoudig kampioen verdedigt volgende maand zijn titel op de All England Lawn Tennis and Croquet Club in Londen.

"Ik heb wel het gevoel dat zo'n toernooi als Roland Garros me een boost kan geven", zegt de grasspecialist, die het seizoen op zijn favoriete ondergrond over anderhalve week begint op Queen's. "Daar kan ik me hopelijk beter bewegen dan op het gravel."

"Maar ook mijn service moet daar beter lopen, daar heb ik de laatste maanden wel mee geworsteld. Hier in Parijs liep mijn opslag best goed, maar op het gras kun je daar echt het verschil mee maken."

Ondanks zijn voortijdige uitschakeling op Roland Garros gaat Murray het grasseizoen in als de nummer één van de ATP-ranglijst. Hij heeft echter wel een hoop punten te verdedigen als titelhouder op zowel Queen's als Wimbledon.