Becker vindt dat Djokovic snel afscheid moet nemen van coach Agassi

"Agassi is een supercoach, maar hij miste de tweede week op Roland Garros toen Djokovic hem juist heel hard nodig had. Hij moet op zoek naar een nieuwe coach", aldus Becker tegen Eurosport.

Djokovic werd woensdag al in de kwartfinales van Roland Garros uitgeschakeld na een pijnlijke nederlaag tegen Dominic Thiem. De laatste zes jaar reikte de nummer twee van de wereld steeds minstens tot de halve eindstrijd.

Het was tevens de eerste keer sinds 2005 dat Djokovic een set met 6-0 verloor op een Grand Slam-toernooi. Agassi bekeek in Parijs slechts drie partijen van de titelverdediger en vloog vervolgens terug naar de Verenigde Staten.

Djokovic kampt ondertussen met een vormcrisis. De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar werd in zijn laatste vier Grand Slams telkens vroegtijdig uitgeschakeld, terwijl hij in 2015 nog de Australian Open, US Open en Wimbledon won.

Wimbledon

Becker vindt dat Djokovic daarom nu al afscheid moet nemen van Agassi, die in Parijs pas voor de eerste keer op een Grand Slam-toernooi fungeerde als coach van Djokovic.

"Novak moet nu duidelijk stellen waar hij heen wil", vindt Becker, die tussen 2013 en 2016 met Djokovic zes Grand Slam-titels veroverde. "Er zouden al gesprekken zijn geweest met diverse coaches, maar dat moet nu wel snel concreet worden. Niet pas tijdens Wimbledon, want hij moet deze paar weken gebruiken om voor een snelle comeback te zorgen."

Djokovic erkende al dat hij in een mindere periode verkeert, maar is het niet eens met de kritiek van zijn oud-coach. "Het is niet eerlijk om Andre hier als schuldige voor aan te wijzen", zei de Serviër na zijn uitschakeling in Parijs.

"We hebben nog maar zeven dagen met elkaar gewerkt en het kost gewoon tijd voordat zijn invloed als coach te zien is in mijn spel. We gaan het op Wimbledon opnieuw proberen. Ik heb er nog steeds veel vertrouwen in."