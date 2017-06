Halvefinalist Murray gelooft in eerste eindzege op Roland Garros

Murray rekende woensdag uiteindelijk in vier sets af met Kei Nishikori (2-6, 6-1, 7-6 en 6-1) en neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen Stan Wawrinka, de Roland Garros-winnaar van 2015.

"Ik speelde zeker niet mijn beste tennis, maar dit is een grote stap in de goede richting", oordeelt de 30-jarige Murray over zijn partij tegen Nishikori.

De Schot, die in aanloop naar Roland Garros een matig gravelseizoen kende, ziet zijn herstel na de slechte eerste set als een goed teken richting de halve eindstrijd. "Iedereen kan wedstrijden winnen door goed spel, maar het is indrukwekkender als je wint terwijl je niet op je best bent."

Desondanks beseft Murray dat hij niet te veel kan laten liggen tegen Wawrinka. "Stan speelt tot nu toe geweldig en heeft volgens mij nog geen set afgestaan. Vorig jaar versloeg ik hem in één van mijn beste gravelpartijen en dat zal ik nu opnieuw nodig hebben."

Djokovic

Roland Garros is samen met de Australian Open het Grand Slam-toernooi dat nog ontbreekt op het palmares van Murray. In 2012 won hij de US Open, waarna ook eindzeges op Wimbledon (2013 en 2016) volgden.

In Parijs verloor hij vorig jaar de finale van Novak Djokovic. De Serviër strandde woensdag in de kwartfinales tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, die het nu in de halve eindstrijd opneemt tegen negenvoudig winnaar Rafael Nadal.