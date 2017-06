Wawrinka eenvoudig naar halve finales Roland Garros

Wawrinka was in drie sets te sterk voor de als zevende geplaatste Kroaat: 6-3, 6-3 en 6-1. De partij duurde in totaal slechts een uur en veertig minuten.

In de halve finale neemt de als derde geplaatste Wawrinka het op tegen de Schot Andy Murray of de Japanner Kei Nishikori. Die partij in de kwartfinale is momenteel bezig.

Wawrinka schreef Roland Garros in 2015 voor de eerste en tot dusver laatste keer op zijn naam. De nummer drie van de wereld won in zijn loopbaan ook al de Australian Open (2014) en de US Open (2016).