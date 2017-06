Murray en Wawrinka bereiken halve finales Roland Garros

Murray had twee uur en 39 minuten nodig om de als achtste geplaatste Nishikori te verslaan op het Court Philippe Chatrier.

De als eerste geplaatste Schot kende nog een valse start door de eerste set met 6-2 te verliezen. Zijn service was niet stabiel en in tegenstelling tot Nishikori dwong Murray geen enkele breakpoint af.

Ook in de tweede set kreeg Murray breakpoints tegen, maar Nishikori verzuimde die buitenkansjes dit keer te benutten en was ook op zijn eigen service niet overtuigend. Murray won de servicegame van zijn opponent twee keer en liep simpel uit naar 6-1.

De derde set ging lang gelijk op, maar ging alsnog redelijk eenvoudig naar Murray. In de beslissende tie-break won Nishikori namelijk geen enkel punt. Net als in de tweede set moest Nishikori ook in de vierde set zijn meerdere erkennen in Murray, die drie breakpoints benutte en de wedstrijd zo overtuigend in zijn voordeel besliste.

Wawrinka

Drievoudig Grand Slam-winnaar Murray won Roland Garros nog nooit. Vorig jaar verloor hij de finale van Novak Djokovic, die woensdag werd uitgeschakeld door Dominic Thiem.

Murray treft Stan Wawrinka in de halve eindstrijd. De 32-jarige Zwitser was in drie sets te sterk voor de als zevende geplaatste Kroaat Marin Cilic: 6-3, 6-3 en 6-1. De partij duurde in totaal slechts een uur en veertig minuten.

Wawrinka schreef Roland Garros in 2015 voor de eerste en tot dusver laatste keer op zijn naam. De nummer drie van de wereld won in zijn loopbaan ook al de Australian Open (2014) en de US Open (2016).