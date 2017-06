Djokovic ziet grote uitdaging om uit huidige vormcrisis te komen

"Thiem was absoluut de betere speler vandaag, want ik kwam niet in de buurt van mijn beste spel. Het is zonde op deze manier afscheid te nemen van Roland Garros", aldus Djokovic na zijn partij in Parijs.

Voor Djokovic was het de eerste keer sinds 2005 dat hij een set met 6-0 verloor op een Grand Slam-toernooi. Twaalf jaar geleden in de tweede ronde van de Australian Open overkwam hem dat voor het laatst.

Djokovic reikte de laatste zes jaar steeds minimaal tot de halve finale op Roland Garros en schreef het graveltoernooi in Parijs vorig jaar voor het eerst op zijn naam.

Vormcrisis

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar, die in 2015 nog Wimbledon, de Australian Open en US Open won, werd in zijn laatste vier Grand Slams telkens vroegtijdig uitgeschakeld. Djokovic beseft dan ook dat hij in een mindere periode verkeert.

"Het is een nieuwe situatie voor me, acht tot negen maanden zonder Grand Slam-titel", aldus de Serviër. "Alle andere topspelers zijn nog in het toernooi. Ik moet hier lering uit trekken en uit trekken hoe ik er doorheen moet komen. Een grote uitdaging."

Djokovic staat nu nog tweede op de wereldranglijst, maar is die plek na zijn uitschakeling sowieso kwijt aan Rafael Nadal. De 31-jarige Spanjaard staat in de halve finales op Roland Garros.