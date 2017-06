Honkballer Reds evenaart record meeste homeruns in één wedstrijd

De tweede honkman van Cincinatti Reds sloeg de bal tegen St. Louis Cardinals in vijf slagbeurten vier keer in de tribunes van het Great American Ballpark in Cincinatti.

In totaal was Gennett verantwoordelijk voor tien binnengeslagen punten. Alleen Mark Whiten combineerde in 1993 namens de Cardinals vier homeruns met meer binnengeslagen punten (twaalf).

De Reds wonnen vooral dankzij de prestaties van Gennett met 13-1.

Hamilton

De bijzondere prestatie van Gennett lag gezien zijn statistieken niet in de lijn der verwachtingen. Hij sloeg dit seizoen in 46 wedstrijden slechts drie homeruns en zijn totale aantal sinds 2013 stond op 38.

"Ik ben in Cincinnati geboren en opgegroeid en keek als jongetje altijd naar de Reds. Nu schrijf ik hier geschiedenis, ik kan het niet geloven", aldus de 27-jarige Amerikaan.

De laatste speler die vier homeruns sloeg in één wedstrijd was buitenvelder Josh Hamilton namens Texas Rangers in 2012. Op de lijst van zeventien spelers staan ook honkbalgrootheden als Willie Mays en Lou Gehrig. Bobby Lowe zette het record als eerste neer in 1894.