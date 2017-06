ITF-directie stemt in met plan voor twee gewonnen sets in Davis Cup

Dat is een van de voorstellen die de directie van de internationale tennisfederatie ITF dinsdag heeft goedgekeurd. De algemene ledenvergadering moet in augustus nog zijn goedkeuring uitspreken.

"De Davis Cup en de Fed Cup zijn twee van de meest iconische teamcompetities in de sport. Verandering is nodig om de volledige potentie te benutten", zei ITF-president David Haggerty.

"Hoewel we nog de goedkeuring van de algemene ledenraad nodig hebben, zijn we overtuigd dat de nationale bonden zullen zien dat een stem voor deze hervorming een stem voor de toekomst van onze competitie en onze sport is."

In maart van dit jaar stemde de raad van bestuur van de ITF al in met een pakket aan hervormingen voor de Davis Cup en de Fed Cup. Daarin was ook onder meer opgenomen dat wedstrijden voortaan moeten worden uitgesmeerd over twee in plaats van drie dagen.

Argentinië

De Davis Cup werd vorig jaar gewonnen door Argentinië, maar de titelverdediger strandde dit jaar in de achtste finales. In september staan de halve finales op het programma, waarin België het opneemt tegen Australië en Frankrijk Servië treft.

Nederland strijdt tegelijkertijd om een plek in de Wereldgroep. Het team van captain Paul Haarhuis staat dan in Den Haag tegenover Tsjechië.