Bacsinszky en Ostapenko naar halve finales, mannen woensdag in actie

De 27-jarige Bacsinszky was dinsdag in een partij met twee onderbrekingen vanwege het slechte weer de 24-jarige Française Kristina Mladenovic de baas: 6-4 en 6-4.

Mladenovic, als dertiende geplaatst in Parijs, had in de vorige ronde nog titelverdedigster Garbiñe Muguruza uitgeschakeld. Tegen Bacsinszky sloeg ze echter te veel onnodige missers.

Voor de Zwitserse is het na 2015 de tweede keer dat ze in de halve finale staat in Parijs. Vorig jaar strandde ze in de kwartfinale.

De pas 19-jarige Ostapenko uit Letland drong voor het eerst in haar nog prille carrière door tot de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Ze rekende in drie sets af met de als elfde geplaatste Caroline Wozniacki (4-6, 6-2 en 6-2), in een partij die eveneens werd onderbroken door de regen.

Bacsinszky en Ostapenko treffen elkaar nu in de halve eindstrijd. In de andere kwartfinales nemen Elina Svitolina en Simona Halep het woensdag tegen elkaar op, net als Caroline Garcia en Karolina Pliskova.

Mannen

Vanwege de weersomstandigheden en het daardoor uitgelopen programma verschenen bij de mannen negenvoudig winnaar Rafael Nadal en titelverdediger Novak Djokovic niet op de baan, waardoor ze een dag later in actie komen.

Nadal zou het dinsdag opnemen tegen zijn landgenoot Pablo Carreno Busta. Djokovic zou tegen de Oostenrijker Dominic Thiem om een plaats in de halve finale strijden.

Woensdag staan ook de partijen Andy Murray-Kei Nishikori en Stan Wawrinka-Marin Cilic op het programma in de kwartfinales.