Murray ziet zijn niveau per wedstrijd stijgen op Roland Garros

Murray had drie sets nodig om de 21-jarige Rus naar huis te sturen (6-3, 6-4 en 6-4) en zijn 650e overwinning te boeken op de ATP Tour.

"Dit is vermoedelijk mijn beste partij van dit toernooi", zei de Schot op de persconferentie. "Zeker gezien de omstandigheden, die waren nogal lastig. Het was erg winderig."

Murray is tot nu toe bezig aan een moeizaam gravelseizoen. In Rome, Monte Carlo en Madrid wist hij de laatste acht bijvoorbeeld niet te halen. Alleen in Barcelona deed hij met een plek in de halve eindstrijd van zich spreken.

Niveau omhoog

Hij voelt nu echter dat zijn niveau per wedstrijd omhoog gaat. "Ik ben van ver gekomen, maar ik merk dat ik de ballen zuiverder raak en ik herken nu ook beter de momenten waarop ik de juiste ballen moet slaan."

Om de halve eindstrijd te bereiken moet de verliezend finalist van vorig jaar afrekenen met Kei Nishikori. De Japanner is in Parijs als achtste geplaatst.

Beide mannen troffen elkaar vorig jaar ook al in de kwartfinales van de US Open en toen was Nishikori in vijf sets te sterk. "Hij staat nu ook goed te spelen", erkent Murray, die erg op zijn hoede is. "Hij beweegt goed en is erg snel."