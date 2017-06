Nadal vindt dat hij extra wordt gezocht door umpire Ramos

"Ik wil geen problemen. Maar ik denk dat deze umpire op zoek is naar mijn fouten. Dat is de indruk die ik krijg. Maar goed, het is gebeurd. Ik respecteer hem. Geen enkel probleem", aldus Nadal na afloop op zijn persconferentie.

De nummer vier van de wereld kreeg tot twee keer toe een waarschuwing omdat hij volgens Ramos te lang de tijd nam bij het serveren.

Nadal liet tijdens één van de rustpauzes in niet mis te verstane woorden blijken dat hij het niets eens was met de beslissingen van zijn landgenoot. "Doe maar, na deze wedstrijd ben je toch nooit meer umpire bij een partij van mij", riep de negenvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Parijs naar de scheidsrechter.

"Sommige mensen willen graag hun stempel op de wedstrijd drukken", zei Nadal niet veel later tegenover het aanwezige journaille.

"Maar als het goed is, dan wordt iedereen hetzelfde behandeld. De regels zijn de regels, zo is het nu eenmaal. Al zijn de umpires er volgens mij om de wedstrijd te analyseren en niet om de stopwatch te gebruiken. Anders moeten we misschien een tijdklok op de baan zetten. Dat is eigenlijk mijn punt."

Machines

Nadal is van mening dat spelers soms de tijd mogen nemen tussen de rally's door. "Wanneer je goed wilt spelen, dan moet je af en toe ook adem halen. We zijn geen machines. Dat is mijn standpunt. Maar ik respecteer andere standpunten."

Nadal verkeert dit jaar in bloedvorm op Roland Garros. Hij stond in zijn eerste vier partijen op het Franse gravel geen set af en neemt het dinsdag in de kwartfinales op tegen de eveneens voor Spanje uitkomende Pablo Carreño Busta.