Wawrinka en Murray op overtuigende wijze in kwartfinales Roland Garros

Wawrinka had het twee sets lastig met de Fransman Gaël Monfils. De publiekslieveling gaf zich na verlies van de tweede set echter gewonnen: 7-5, 7-6 (7), 6-2.

De Zwitserse nummer drie van de plaatsingslijst begon moeizaam aan de partij. De winnaar van twee jaar geleden kreeg amper kansen op de opslag van Monfils. De Fransman gaf de eerste set echter weg met een dubbele fout.

In de tiebreak van de tweede set viel alles ook net goed voor de Zwitser, waarna Monfils in de derde set niets meer had in te brengen tegen Wawrinka. Die staat voor de vijftiende keer op rij in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi.

Hij treft nu Marin Cilic. De Kroaat hoefde niet diep te gaan. De nummer zeven de plaatsingslijst zag zijn opponent Kevin Anderson bij een 3-6, 0-3 achterstand opgeven.

Murray

Murray, de Britse nummer één van de wereld, had iets meer dan twee uur nodig om zich te ontdoen van de Rus Karen Khachanov: 6-3, 6-4 en 6-4.

Murray begon vorige week nog stroef aan het toernooi, maar laat ondertussen steeds meer zien waarom hij tot de topfavorieten behoort voor de eindzege in Parijs.

De 30-jarige Schot rekende in de derde ronde ook al knap in straight sets af met de Argentijn Juan Martin del Potro (7-6 (8), 7-5 en 6-0).

Murray kruist in de kwartfinales de degens met de als achtste geplaatste Kei Nishikori. De Japanner was in vier sets te sterk voor de Spanjaard Fernando Verdasco: 0-6, 6-4, 6-4 en 6-0.

Murray drong vorig jaar door tot de finale van het Franse Grand Slam-toernooi, maar moest daarin buigen voor Novak Djokovic.

Halep

Bij de vrouwen schaarde Simona Halep zich onder de laatste acht. De als derde ingeschaalde Roemeense had geen kind aan de Spaanse Carla Suarez Navarro en stapte na 61 minuten als winnaar van de baan: 6-1 en 6-1.

Voor een plek in de halve finales stuit Halep op Jelina Svitolina. De Oekraïnse nummer vijf van de plaatsingslijst zette de Kroatische Petra Martic in drie sets opzij: 4-6, 6-3 en 7-5.

Svitolina toonde de nodige veerkracht. Ze pakte bij een 2-5 achterstand in de beslissende derde set liefst twintig van de 26 resterende punten.

Svitolina en Halep stonden onlangs nog tegenover elkaar in de finale van het WTA-toernooi van Rome. Toen trok eerstgenoemde met 4-6, 7-5 en 6-1 aan het langste eind.