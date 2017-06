Nadal plaatst zich zonder setverlies voor kwartfinales Roland Garros

De Spaanse nummer vier van de plaatsingslijst rekende in drie sets af met zijn als zeventiende ingeschaalde landgenoot Roberto Bautista Agut: 6-1, 6-2 en 6-2.

De partij op het centre court in Parijs nam slechts één uur en vijftig minuten in beslag.

Nadal verkeert dit jaar in bloedvorm in de Franse hoofdstad. In de derde ronde gunde hij Nikoloz Basilashvili slechts één game en ook in de eerste twee rondes (tegen Benoît Paire en Robin Haase) stond hij geen set af.

Tegen Bautista Agut liet Nadal nog maar weer eens zien waarom hij de grote favoriet is voor de eindzege. De negenvoudig winnaar van het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar sloeg meer winners dan onnodige fouten (31 om 23) en creëerde liefst achttien breekkansen waarvan hij er zeven benutte.

Voor een plek in de halve eindstrijd neemt Nadal het op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Milos Raonic en de Spanjaard Pablo Carreno.

Nishikori

Kei Nishikori bereikte na het nodige overwerk de vierde ronde. De Japanse nummer acht van de plaatsingslijst was in vijf sets te sterk voor Hyeon Cung: 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-6 en 6-4.

De wedstrijd werd zaterdagavond afgebroken door de regen en zondag weer hervat bij een 3-0 stand in de vierde set in het voordeel van Chung.

De ongeplaatste Zuid-Koreaan won verrassend in rap tempo drie games achter elkaar, waarna een vijde set de beslissing moest brengen. Daarin toonde de meer ervaren Nishikori zich de sterkste.

Nishikori kruist in de achtste finales de degens met de Spanjaard Fernando Verdasco, die zaterdag weinig problemen had met Pablo Cuevas uit Uruguay: 6-2, 6-1 en 6-3.

Pliskova

Bij de vrouwen schaarde Karolina Pliskova zich onder de laatste zestien. De als tweede geplaatste Tsjechische versloeg de Duitse Carina Witthoeft in twee sets: 7-5 en 6-1.

Pliskova stuit in de volgende ronde op de winnares van de wedstrijd tussen Veronica Cepede Royg uit Paraguay en Mariana Duque-Marino uit Colombia. Als Pliskova de finale haalt in Parijs, dan lost ze de Duitse Angelique Kerber af als aanvoerster van de wereldranglijst.

Ook Elina Svitolina voldeed zondag aan de verwachtingen. De als vijfde geplaatste Oekraïnse won in twee sets van de Poolse Magda Linette (6-4 en 7-5). Petra Martic uit Kroatië is haar tegenstandster in de achtste finales.

Carolina Wozniacki sloeg zich voor de tweede keer in haar loopbaan naar de kwartfinales van Roland Garros. De Deense zette Svetlana Koeznetsova, de Russin die het graveltoernooi in 2009 nog won, opzij (6-1, 4-6 en 6-2).

Wozniacki was in 2010 de nummer één van de wereld. Toch won ze nog nooit een Grand Slam-toernooi. Ze neemt dit seizoen voor de tiende keer deel aan Roland Garros. Wozniacki treft in de kwartfinales de Letse Jelena Ostapenko of Samantha Stosur uit Australië.